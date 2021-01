Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost im Wahlkampf Wenn’s stressig wird, hilft Schokolade

Seit acht Jahren hält der 45-Jährige in der Schillerstadt die Fäden in den Händen. Gibt es etwas, das er rückblickend bereut? Beim Projekt Neubaugebiet Kreuzäcker wäre es wichtig gewesen, von Anfang an klar festzulegen, dass man einen gewissen Anteil bezahlbaren Wohnraum will, räumt er beim Spaziergang über die Felder ein. „So hat sich das Verfahren in die Länge gezogen. Das würde ich heute viel kompakter mit klarem Vorschlag machen“, betont er. Denn Trost sieht sich als Verwalter und Gestalter. „In den vergangenen acht Jahren wurde unheimlich viel bewegt in unserer Stadt. Das Gestalten macht mir Spaß“, betont er.

CDU und Grüne haben sich dennoch für einen Mitbewerber ausgesprochen. Vor allem die Empfehlung der CDU hat Trost überrascht. Und „menschlich auch etwas enttäuscht“, weil er zuvor nicht angehört worden war. „Eine Empfehlung steht aber jedem frei. Ich muss mit der Situation umgehen. Entscheiden werden es die Bürger – und das ist auch gut so. Ich denke, bei einer Bürgermeisterwahl steht die Person im Mittelpunkt. Man hat das in Stuttgart gesehen: Schreier hatte so gut wie keine Unterstützung und hätte es fast geschafft. Nopper hatte ein breites Bündnis hinter sich.“

Was die Arbeit im Rathaus angeht, sei es ihm wichtig, die Mitarbeiter einzubeziehen, sodass sie möglichst selbstständig Projekte abschließen können. „Es ist wichtig, zu delegieren, nur wenn es manchmal nicht ganz so läuft, bin ich etwas ungeduldig.“ Oder aber, wenn es Probleme gibt – dann müsse der Bürgermeister Themen zur Chefsache machen und vermitteln. Siehe Marbacher Holdergassenfest. „Dass man bei einer Wahl die Ernte für solche Bemühungen einfahren kann, hofft man immer. Ein Wahlkampf dauert ja nicht nur ein paar Wochen. Man muss acht Jahre lang kooperativ und vertrauensvoll mit den Bürgern zusammenarbeiten und auch für kleine Belange ein offenes Ohr haben, und darum habe ich mich bemüht. Das sehen hoffentlich viele.“