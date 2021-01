Unterwegs mit BM-Kandidat Dennis Rickert Soziale Themen mit Satire in den Fokus rücken

Unser Spaziergang beginnt in der Oberen Holdergasse, in der Dennis Rickert wohnte, als er den Beruf des Verwaltungsfachwirts bei der Polizei erlernte und bevor er nach Ludwigsburg zog. Sowohl über die Stadt Marbach als auch ihre Menschen spricht er im Positiven. Auf unserer Runde durch die Altstadt hinüber zum Krankenhaus erläutert er seine politischen Ansichten dann detaillierter. Spricht davon, dass Politikverdrossenheit ein Privileg ist, das nur auftrete, wenn es uns zu gut gehe. Und davon, dass wir in einem System der Ausbeutung leben – sowohl, was finanziell schlecht gestellte Menschen, aber auch was Natur und Umwelt angeht. Das Tierwohl liegt dem Hundebesitzer besonders am Herzen, was er damit unterstreicht, sich vegan zu ernähren. Er arbeitet nebenher im vegetarischen Restaurant Amaranth in Marbach, das wir ebenfalls passieren. Für die Natur setzte er sich etwa im Dannenröder Forst ein, um gegen den Bau einer Autobahn zu protestieren. Frei nach Schiller, den er bei diesem Thema mit dem in Marbach wohlbekannten Zitat wiedergibt: „Der gebildete Mensch macht die Natur zu seinem Freund“.