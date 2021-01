Bürgermeisterwahl in Marbach Neues Videoformat zur BM-Wahl

Marbach - Was verbindet die Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Marbach mit der Schillerstadt? Über was können Sie sich maßlos aufregen, was macht ihnen Angst, und was hat sie in ihrem Leben am meisten geprägt? Das und mehr verraten sechs der sieben Bewerber ab heute in kleinen Videos, die unter www.marbacher-zeitung.de sowie im YouTube-Kanal der Marbacher Zeitung aufzurufen sind. Nur einer von ihnen, Ulrich Raisch, hat sich dagegen entschieden, bei dem Format mitzumachen. Er selbst halte nichts von Online-Formaten, wie er unserer Zeitung mitteilt, beantwortete die Fragen jedoch schriftlich.