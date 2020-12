Marbacher Bürgermeisterwahlen Siebenkampf um Chefsessel im Rathaus

Das kann Martin Mistele, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, nur unterstreichen. „Wir haben zwei einschlägig qualifizierte Verwaltungsfachleute zur Auswahl“, sagt er. Und dass so jemand an der Spitze im Rathaus steht und kein „wilder Quereinsteiger“, dafür hätten sich die Freien Wähler stets starkgemacht. Mistele sieht zudem all jene, die sich weit nach Trost und Jung beworben haben, „eher nicht auf den vorderen Plätzen“.

Unabhängig von den Präferenzen ihrer beiden Fraktionen für Timo Jung sind auch Barbara Eßlinger und Heike Breitenbücher mit dem Bewerberfeld zufrieden. „Wir haben eine Auswahl und uns steht ein interessanter Wahlkampf bevor. Das ist gut. Üblich ist doch sonst oft, dass der Amtsinhaber bereitsteht und dazu noch der eine oder andere Kandidat, der kaum Aussicht auf Erfolg hat“, sagt Eßlinger. Mit den anderen Interessenten habe sie noch keinen Kontakt gehabt, aber mit Timo Jung und Jan Trost gebe es mindestens zwei ernsthafte Bewerber, ergänzt Heike Breitenbücher. „Das ist das, was Marbach verdient“, findet die CDU-Fraktionschefin.

Die spannende Frage wird nun sein, was Marbach aus dem Angebot macht. Und bis zum Urnengang am 24. Januar werden die mutmaßlichen Favoriten Trost und Jung versuchen, viele Bürger hinter sich zu bringen. „Neben Homepage und Facebook setze ich coronakonform auf das persönliche Gespräch, unter anderem bei meinen Marktständen“, berichtet Jan Trost. Darüber hinaus führe er viele Telefonate. So erreiche er auch die Älteren, „die aufgrund der Pandemie keinen direkten Kontakt haben können“. Die Resonanz der „Bürger war bislang überwiegend sehr positiv und bestärkend. Vor allem die klar benannten Ziele kommen gut an.“

Timo Jung freut sich ebenfalls über das „sehr gute Feedback“, das ihn bislang erreicht habe. Der Rückhalt aus der Bürgerschaft stehe auf einer immer breiteren Basis, sagt der Stuttgarter, der zwar von den Grünen und der CDU offiziell unterstützt wird, der aber als unabhängiger Bewerber ins Rennen geht.

Er versuche, verschiedene Formate anzubieten. So kaufe er beispielsweise für ältere Bürger ein oder führe Gespräche über den Gartenzaun hinweg. Alles in allem gehe es darum, das Beste aus der Situation zu machen, die wegen Corona manches ausschließt – was Timo Jung bedauert. „Ich würde natürlich lieber in einem Wirtshaus oder einer vollen Halle sprechen“, sagt er.