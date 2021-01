Auf einen Spaziergang mit . . . Ein Musik-Kindergarten als Leuchtturm-Projekt

Allerdings habe die Stadt die Chance verpasst, das Haus zu erwerben. „Von Manfred Hollenbach, dem ehemaligen Bürgermeister von Murr, habe ich gelernt, wie man als Bürgermeister gestalten kann“, sagt Raisch. Dieser habe bei seinen Besuchen mit den Geburtstagsjubilaren oft clevere Deals eingefädelt: Er habe für die betagten Leute häufig einen Platz in einem Altenheim organisiert, im Gegenzug hätten diese dann ihre Immobilie an die Kommune verkauft. „Die Gemeinde Murr ist so an viele lukrative Grundstücke gekommen“, sagt Raisch.

Auf der Schillerhöhe und unter ihren Bäumen angekommen, setzt Raisch einen bewussten Gegenpunkt zu anderen Kandidaten. Während häufig der Gesundheitscampus und die Gartenschau als die wichtigsten Zukunftsprojekte in Marbach genannt würden, will Ulrich Raisch stattdessen für jedes neu geborene Kind in Marbach einen Baum pflanzen. „Der Baum ist für mich ein Signal für Leben“, erklärt er.

Das Leben der Bürger sieht Raisch durch die Corona-Pandemie und die getroffenen Schutzmaßnahmen massiv beeinträchtigt. Auch er selbst ist davon betroffen: Da er Musikunterricht online nicht geben wolle („Musik lebt ganz wesentlich vom Miteinander“), blieben ihm nur noch Auftritte in Kirchen und Krankenhäusern als Verdienstmöglichkeiten. „Aber da bin ich massiv eingeschränkt worden“, erzählt Raisch. Nicht nur der Ostergottesdienst sei vergangenes Jahr ausgefallen, auch in der Advents- und Weihnachtszeit, in der er normalerweise gut verdiene, habe es nur wenige Auftritte gegeben. Und auch in diesem Jahr könne der Lockdown bis Ostern andauern. „So langsam geht es an die Existenz“, stellt Raisch klar.

Musik ist für ihn natürlich auch das erste Mittel zur Entspannung. „Musik ist nicht nur Kunst, mit ihr kann man auch sämtliche Gefühle von Freude über Trauer bis zur Verzweiflung ausdrücken“, erläutert er. Auch die Pause sei ein wesentlicher Teil, in ihr könne man durchatmen. Er plädiert dafür, Musikschulen nicht nur „für eine kleine Elite von etwa zwei Prozent der Bevölkerung“ anzubieten. „Musik ist ein Mittel, das Generationen und Nationalitäten verbindet“, sagt Raisch. Und daher ganz sicher im Sinne von Friedrich Schiller.