BM-Kandidat Tobias Möhle Ausgleich erfolgt beim Renovieren und Rasenmähen

Heute geht’s zu Fuß voran. Unser Spaziergang führt durch die Weinberge oberhalb Rielingshausens. Hier in der Natur verbringt Tobias Möhle seine Freizeit, vor allem auf seinem Stückle beim Steinbruch, das in coronafreien Zeiten Anlaufpunkt für „Kind und Kegel“, Freunde und Bekannte war. Aber auch alleine verbringt er hier gerne Zeit, mäht den Rasen oder schneidet die Bäume zurück. Doch es zieht ihn auch in die Stadt: In Marbach fühlt er sich ebenso wohl und besucht gerne die kulturellen Veranstaltungen im Schlosskeller oder das Theater auf dem Burgplatz.