Spaziergang mit BM-Kandidat Andreas Freund Auch die lange Zeit im Verkehrsstau wird genutzt

Der Startpunkt unseres Spaziergangs liegt inmitten der Marbacher Altstadt, und ist doch versteckt. Im unteren Bereich der Marktstraße treffen wir uns in einer kurzen Seitengasse, in der sich an der Stadtmauer zwischen Fachwerkbauten ein Gästehaus befindet – jenes, das Andreas Freund in den vergangenen Jahren aufwendig sanierte und sanieren ließ. Neben seinem Beruf als Betriebsrat vergoss der 42-Jährige hier gerade an Samstagen Schweiß und brachte das Gebäude so optisch und energetisch auf einen modernen Stand. „Am Anfang habe ich viel selbst getan und dabei viel gelernt“, sagt Andreas Freund, den Freunde und Bekannte unterstützten, ehe er dann weitere Unterstützung holte, als klar war, man müsse allmählich fertig werden.



Inzwischen ist das Großprojekt abgeschlossen. Empfängt die Familie im Haus „Neckarblick“ derzeit vor allem Bauarbeiter, so übernachten hier außerhalb von Coronazeiten auch Touristen aus China, Japan oder Amerika, aber auch Studenten und Professoren. Die Schillerhöhe mit ihren Einrichtungen ist der große Anziehungspunkt. „Da ist Marbach gut aufgestellt“, so Freund. Was er beim Hauskauf noch nicht wissen konnte: Aus dem Gebäude überblickt man das Hauptgelände der Gartenschau am Neckar, die 2033 nach Marbach und Benningen kommen wird und in der Andreas Freund ein großes Potenzial sieht, um daraus einen Nutzen für die Stadt ziehen zu können.