Serie zur Marbacher BM-Wahl mit Timo Jung Auf dem Rudergerät wird Dampf abgelassen

Marbach - Was das Spazierengehen anbelangt, ist Timo Jung inzwischen geübt. Im coronagebeutelten Wahlkampf bietet der 31-Jährige seit Wochen Gartenzaungespräche und eben Spaziergänge an. Und die Bürger greifen zu. An manchen Tagen, erzählt der Stuttgarter, hat er fünf, sechs solcher Spaziergänge und ist stundenlang in der Stadt oder in den Stadtteilen unterwegs. Eine Strecke ist ihm besonders ans Herzen gewachsen: Von der Aussichtsplattform oberhalb des Ärztehauses geht es vorbei an der Alexanderkirche über den Cottaplatz die Altstadt hinauf und über die Fußgängerzone in einem Bogen wieder zurück.