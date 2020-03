Die Erdmannhäuser Bürger wollten so einiges von den Bürgermeisterkandidaten wissen Den Bewerbern auf den Zahn gefühlt

Ein Besucher wollte von denselben Kandidaten wissen, ob sie sich vorstellen könnten, im Ort zu wohnen, denn das sei man in Erdmannhausen so gewohnt. Beide bejahten. Er und seine Frau hätten Erdmannhausen „richtig lieb gewonnen“, erklärte Kohler. Und Robin Reindl wies darauf hin, dass er und seine Freundin ohnehin auf Wohnungssuche seien, weil ihr Vermieter seine Wohnung verkauft habe: „Wenn Sie einen Tipp haben, her damit.“