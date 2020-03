Infrastruktur ist ein wichtiges Thema in Erdmannhausen Attraktive Gemeinde

Stichwort Baulücken. „Wo sind die denn?“, fragte Karin Götz, denn in Sachen Innenentwicklung habe die Gemeinde Erdmannhausen ja schon einiges getan. Während Marc Fuchs hier über die Bebauungspläne „mit- und nachsteuern“ möchte, will Marcus Kohler auf den Dialog setzen. „Es gibt einige Baulücken und auch Leerstand im Ort.“ Das habe er bei seinen Touren durch Erdmannhausen sehen können, als er Flyer verteilt habe. „Da muss man mit den Bürgern ins Gespräch gehen und Überzeugungsarbeit leisten.“ Ähnlich hat es Ulrich Raisch vom früheren Murrer Bürgermeister Manfred Hollenbach gelernt, wie er erklärte. „Das bedeutet es, wenn ein Bürgermeister die Gemeinde gestaltet. So werden Gemeinden heute tatsächlich entwickelt.“ Außerdem brauche man funktionierende Nachbarschaften. „Ich bin in einem Dreifamilienhaus aufgewachsen und wohne jetzt in einem Achtfamilienhaus.“