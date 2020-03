Das Thema Verkehr ist auch in Erdmannhausen sehr wichtig Vom Parkhaus über den Radstreifen bis hin zur 30er-Zone

Jürgen Olma könnte sich als Lösung ein Stahlskelett-Parkhaus im Bürgergarten vorstellen. „So könnte man den Parkraum sinnvoll nutzen“, findet er. Marc Fuchs sieht das eher kritisch, wenn auch er das Stellplatzangebot in der Ortsmitte für zu gering hält. So auch Marcus Kohler. „Es ist ein gewisser Parkdruck da, die Anwohner kämpfen.“ Daher müsse man einen Kompromiss finden und die prekären Situationen ein „bisschen entschärfen“, so Kohler. Robin Reindl möchte die Situation über einen Verkehrsbedarfsplan lösen. „Erst wenn man konkrete Zahlen hat, dann kann man überlegen, welche Maßnahmen man einleitet“, betonte er. Gerade im Ortskern, so Stephan Erdmann, gebe es einen hohen Bedarf an Anwohner- und Kurzzeitparkplätzen. „Das bietet Konfliktpotenzial. Ob allerdings ein Parkhaus sinnvoll ist, bezweifle ich.“ Ulrich Raisch will „nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern ein Konzept. Wenn jeder mit dem Auto direkt vor die Ladentür fahren will, funktioniert das nicht“, mahnte Raisch.