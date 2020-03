Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidaten müssen sich im Brezeln backen beweisen Schlingen, laugen, schneiden und staunen

Das Wurstrollen klappte bei den meisten noch ganz gut. Doch dann ging es los. Wie war das noch mal mit dem Verschlingen in der Luft? Konzentrierte oder auch ratlose Gesichter und in die Luft gerissene Arme prägten zunächst das Bild. Robin Reindl versuchte den kühnen Schwung nachzuahmen, vergaß dabei jedoch leider, die Enden richtig festzuhalten, sodass die Teigwurst plötzlich am Boden lag. Andere waren vorsichtiger und brachten den Hefeteig direkt auf dem Blech in brezelähnliche Formen.