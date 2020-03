Das Ehrenamt ist den Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidaten wichtig Alter Standort oder grüne Wiese?

Und wie sieht es generell mit der Stärkung des Ehrenamtes im Ort aus? „Was kann man hier tun?“, fragte die Moderatorin. Ein Pilotprojekt würde Robin Reindl gerne starten. Dabei will er Vereine aus Erdmannhausen und den umliegenden Orten einladen, um etwa Erste-Hilfe-Kurse oder Vorträge gemeinsam zu besuchen. „Viele haben ähnliche Probleme, so kann man Synergieeffekte schaffen.“ Ein Vorschlag, der auch Marc Fuchs gut gefällt. Er will als Bürgermeister „ganz individuell ins Gespräch gehen“. Jürgen Olma möchte „einen Ehrenamtsbeauftragten in der Verwaltung einrichten – ehrenamtlich“. Und bis dieser gefunden sei, sei die Stelle bei ihm selbst angesiedelt.