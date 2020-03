Auch die Spontaneität der Erdmannhäuser Bürgermeisterkandidaten war gefragt Sieben Männer, ein Kater und die Qual der Wahl

„Mit dem Putzeimer in der Hand... bin ich selten unterwegs“, bekannte etwa Andreas Oberman freimütig und hatte dafür die Lacher auf seiner Seite. Seine größte Schwäche sei das Essen, verriet hingegen Marc Fuchs. Jürgen Olma gab zu, er träume heimlich davon, „hier Bürgermeister zu sein“, Marcus Kohler erntete laute Buh-Rufe für die Vollendung des Satzes „Es hat absolut keinen Sinn, wenn... der VfB Stuttgart in der Champions League antritt.“ Allerdings outete er sich im Nachsatz selber als Fan der Roten. Stephan Erdmann würde ungern auf seine Zigaretten verzichten, Robin Reindl verriet, das Schlimmste für ihn wäre, „hier von der Bühne zu fliegen“, was zum Glück aber nicht passierte.