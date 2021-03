Prozess um Brandnacht in Marbach Hass auf das System als Antrieb

Ein Verbrechen hat im vergangenen Herbst weit über die Region Stuttgart hinaus Aufsehen provoziert – nur knapp entkamen mehrere Menschen den Flammen in der Marbacher Altstadt. An gleich drei Orten hatte ein Brandstifter in der Nacht zum 3. Oktober, zum Tag der Deutschen Einheit, Feuer gelegt, und sofort nach der Tat kam der Verdacht auf, dass der 42-jährige Täter auch aus fremdenfeindlichen Motiven handelte. Genau das ist eine zentrale Frage, die nun das Heilbronner Landgericht beantworten muss – am Montag hat der Prozess begonnen, die Anklage lautet: versuchter Mord und Brandstiftung.