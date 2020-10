Kirchentür gelöscht Dank an engagierte Helfer in der Brandnacht

Marbach - Als es in der Nacht zum 3. Oktober in Marbach gleich an mehreren Stellen in der Stadt brannte, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr froh, dass sie sich auf das in Vollbrand stehende Gebäude in der Niklastorstraße konzentrieren konnten. Das berichtete der Marbacher Feuerwehrkommandant Alexander Schroth am Morgen danach (wir berichteten). Dass das Feuer an der benachbarten Stadtkirche bereits gelöscht war, ist Silvia Reuschlen und Nick Nitsche zu verdanken. Die beiden Marbacher wurden nachts zufällig auf die brennende Kirchentür aufmerksam und handelten schnell. Silvia Reuschlen war gegen 3 Uhr am Samstagmorgen mit ihrem Hund in der Altstadt unterwegs, weil die etwas betagte Mioritic-Dame Wilma eben manchmal nachts rausmuss, wie die Inhaberin des Marbacher Teeladens berichtet. Dabei entdeckte Silvia Reuschlen das Feuer, eilte zurück zu ihrer Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Um den Einsatzkräften den Weg zu weisen, ging sie dann zurück Richtung Kirche, wo gerade auch Nick Nitsche mit dem Rad vorbeikam.