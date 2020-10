42-Jähriger festgenommen Brandanschläge in der Marbacher Innenstadt

Am Samstagmorgen dauern die Löschmaßnahmen noch an. Die Feuerwehren Marbach, Oberstenfeld, Steinheim und Ludwigsburg sowie Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei sind mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften in der Innenstadt tätig. Der Kreisbrandmeister kam ebenfalls zur Einsatzstelle. Der Bürgermeister und Vertreter der Stadt Marbach sind vor Ort und kümmern sich um die betroffenen Bewohner. Das Stadtgebiet wurde durch einen ebenfalls eingesetzten Polizeihubschrauber auf weitere Brandstellen überprüft. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden am Mehrfamilienhaus auf mindestens 500 000 Euro belaufen.