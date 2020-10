Heldentat in der Marbacher Brandnacht „Es war klar: Es ging um jede Sekunde“

Schnell trudelten dann auch die ersten Reaktionen auf die Tat in der Nacht ein. Bereits im Laufe des Samstags rief das Radio bei Bühler an, inzwischen war auch das SWR Landesfernsehen zu Gast in Marbach und hat einen Beitrag mit ihm und seinem Freund gedreht. Auch eine Einladung zur Live-Sendung kam am Mittwochmittag. Und auch wenn ihm die Aufmerksamkeit total unangenehm ist und er nicht als „Held“ dargestellt werden will, wird er diese wohl annehmen. Denn: „Ich will andere inspirieren, in so einer Situation auch Engagement und Courage zu zeigen und einzugreifen, um Menschen zu helfen.“

Den Beitrag des SWR Fernsehens kann man im Internet anschauen unter https://www.swrfernsehen.de/landesschau-bw/brand-in-marbach-am-neckar-mutiger-lebensretter-100.html

Spenden für Betroffene sind genug - aber eine Wohnung wird noch gesucht

Zahlreiche Bürger sind dem Aufruf der Stadt Marbach nachgekommen und spendeten Kleidung, Schuhe, Matratzen und andere Gegenstände, um die die Betroffenen gebeten hatten. Bereits am Dienstagvormittag stapelten sich Taschen voller Kleidung, sodass seitens der Stadtverwaltung gegen Nachmittag signalisiert wurde, bitte keine weiteren Spenden mehr zu bringen. Im Glück waren die Betroffenen, die sich die Sachen direkt im Rathaus anschauen und in einem Nebenzimmer sogar anprobieren konnten. Bürgermeister Jan Trost zeigte sich angesichts dieser großen Anteilnahme aus der Bevölkerung gerührt: „Es ist ein gutes Gefühl, in einer Stadt mit einem solchen Zusammenhalt leben zu dürfen.“ Innerhalb kürzester Zeit seien so alle benötigten Dinge zusammengekommen.

Eine der Bewohnerinnen, die spontan bei ihrem Sohn untergekommen ist, ist noch auf der Suche nach einer kleinen möblierten Wohnung für die Übergangszeit. Ob und wann die alte Wohnung wieder bewohnbar ist, ist noch offen. Glücklicherweise sind jedoch viele Einrichtungsgegenstände vom Feuer verschont geblieben. Wer über eine freie Einliegerwohnung oder Ähnliches verfügt, kann sich gerne an die Rathauszentrale wenden unter der Telefonnummer 0 71 44 / 10 20.