Nach Brandstiftung in der Altstadt von Marbach Stadt organisiert Hilfsaktion für Opfer

Vor Ort steht derzeit die Untersuchung des am meisten betroffenen Gebäudes in der Niklastorstraße 11 im Mittelpunkt. Ein Gutachter hat am Montag die Statik untersucht. Danach beginnen die Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit. Derzeit stehe lediglich fest, dass das Gebäude nicht bewohnbar sei. Dies treffe auch auf das Nachbargebäude zu, obwohl es dort definitiv nicht gebrannt habe, erklärt Bürgermeister Jan Trost: „Das Gebäude muss erst gründlich gelüftet und vielleicht auch gereinigt werden.“ Er gehe jedoch davon aus, dass die Bewohner der Nummer 9 „relativ schnell wieder einziehen“ können. Dabei handle es sich um sechs Personen, wovon jedoch zwei in der Brandnacht und auch am Morgen danach nicht anwesend gewesen seien. „Die halten sich wohl auch nicht regelmäßig dort auf“, meint Seiberling.