Brandanschläge in Marbach Mutmaßlicher Täter in Haft

Marbach - Nach den Brandanschlägen in der Nacht zum Samstag ist der mutmaßliche Täter nun in Haft, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Nachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.