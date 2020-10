Brandanschläge in Marbach Der Schock sitzt tief

In der Altstadt angekommen war jedoch schnell klar, dass nicht das Gebäude Niklastorstraße 5, also die Stadtkirche, sondern das Gebäude Niklastorstraße 11 in Vollbrand steht. „Ich bin mit einem Trupp ins Gebäude, um zunächst einmal nach Personen zu suchen. Es war eine extreme Rauchentwicklung“, berichtet Graf am Sonntagmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausgelöst hatte den Einsatz von rund 100 Kräften in der Altstadt ein 42-Jähriger, der nach Informationen unserer Zeitung selbst in dem Wohnhaus lebt und in einem psychischen Ausnahmezustand offenbar seine Wohnung in Brand setzte sowie weitere selbst gebaute Brandsätze sowohl gegen die Stadtkirche als auch gegen die Eingangstür des Polizeireviers in der Steinerstraße warf.