Betreuung in Marbach Waldkindergarten rückt in den Fokus

Noch keine Entscheidung zu Standort

Unklar ist derzeit noch, wo der Waldkindergarten seine Zelte aufschlagen könnte, ob in der Kernstadt oder in Rielingshausen. „Die Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagt Wunschik auf Nachfrage. Für Marbach habe man bereits einen Standort in der Hinterhand. Das Projekt könnte unter Trägerschaft der Kommune auf den Streuobstwiesen zwischen Marbach-Süd und der Kreisstraße zum Hörnle umgesetzt werden. Das Ganze würde an diesem Standort als Naturkindergarten firmieren. Für Rielingshausen habe man auch schon Ideen, müsse aber noch prüfen, inwieweit die Areale den Vorgaben für ein solches Angebot entsprechen.

Schwierige Suche nach Personal

Ein geeigneter Standort ist aber nur eine Grundvoraussetzung, um das Vorhaben ins Rollen zu bringen. Man braucht dafür auch Personal. Und das sei derzeit ausgesprochen schwer zu finden, in der Schillerstadt wie anderswo, betonte die Marbacher Kindergartenfachberaterin Elke Vogelsang-Haase. „Es ist wirklich eklatant, es gibt einen Personalnotstand“, sagte sie. Es könne also sein, dass man alle Vorarbeiten leiste, „aber dann finden wir die Leute nicht“. Für das Kinderhaus im Lauerbäumle stehe man beispielsweise erst jetzt kurz davor, die letzte personelle Lücke zu schließen – nachdem die Einrichtung schon seit fast einem Jahr in Betrieb ist.

Kindergärten, Plätze und ein Kindernest

Kindergärten

In der Kernstadt und im Hörnle stehen in zehn Kindergärten 533 Plätze zur Verfügung, dazu kommen zwei Einrichtungen in Rielingshausen, in denen weitere 100 Kinder betreut werden können. Zusammen mit dem Provisorium in Rielingshausen, in das bis zu 25 Mädchen und Jungs einziehen können, reicht das, um bis Juli 2022 den Bedarf zu decken.

Kleinkinder

Krippenplätze gibt es insgesamt 125, die nach Einschätzung der Verwaltung auch ausreichen müssten, zumal in der Tagespflege 32 weitere Mädchen und Jungs betreut werden können, allein neun davon im Kindernest „Unterm Regenbogen“ in der Panoramastraße. Die bisherigen Tagesmütter hören zwar zum 1. August auf, Nachfolgerinnen wurden aber gefunden.