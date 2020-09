Kritik an Standortwahl der Stadt Marbach Eltern machen ihrem Ärger über das Provisorium Luft

Der Ortsvorsteher Jens Knittel betonte allerdings, dass der Sachverhalt nicht so einfach sei, wie er sich für Außenstehende womöglich darstelle. Man habe schlicht keine Auswahl gehabt, was den Standort betreffe und nur dort tätig werden können. An ein Provisorium würden auch nicht so strenge Maßstäbe in Sachen Freiflächen für die Kinder angelegt. Knittel wies zudem darauf hin, dass man hinsichtlich der Sicherheits-Vorkehrungen an der Straße anderer Auffassung als das Landratsamt sei. Damit spielte er darauf an, dass die Behörde ein Tempo-50-Schild vor dem Interims-Kindergarten erst aufstellen und dann zum Verdruss der Stadt wieder abbauen ließ, als zusätzlich eine Leitplanke zum Schutz der Mädchen und Jungs montiert worden war (wir berichteten). Seitdem darf vor der Einrichtung wieder mit 100 Sachen gefahren werden. Die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik versicherte jedoch, dass man in der Sache schon lange mit dem Landratsamt in Kontakt stehe. Es sei der Stadt nicht bekannt gewesen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung weichen muss, sobald eine Leitplanke aufgestellt ist. Vor der Sommerpause habe man nochmals eine Anfrage in dem Fall gestartet, aber bis dato keine Rückmeldung erhalten.