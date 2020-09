Betreuungssituation in Rielingshausen Ruf nach neuem Kindergarten wird lauter

Das war ganz im Sinne der SPD, die diese Forderung auch in einen Antrag goss. Die Stadt solle sich rasch um einen Standort für einen neuen, dann dritten Kindergarten bemühen, erklärte Nikolai Häußermann. Zumal bei dem drohenden Defizit von 20 Plätzen noch nicht einmal die Ausweisung des Neubaugebiets Keltergrund eingearbeitet sei, in dem viele junge Familien erwartet werden. Der Sozialdemokrat meinte zudem, dass mehr Plätze für unter Dreijährige zur Verfügung gestellt werden müssten. Um einen Kredit für eine Immobilie abzahlen zu können, müssten heutzutage beide Elternteile arbeiten. Entsprechend brauche man Angebote an Einrichtungen, in denen die Kinder in der Zeit betreut werden. Häußermann mahnte zudem für die SPD an, einen weiteren Standort für Container zu suchen. Denn die vorhandenen Module in der Backnanger Straße würden nicht ausreichen, wenn sich die Sanierung des evangelischen Kindergartens verzögere.