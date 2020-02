Waldkindergarten für Marbach Bei Waldkindergarten soll Stadt ans Ruder

Marbach - Die Marbacher SPD-Fraktion hat die Verwaltung schon im vergangenen Jahr unter Druck gesetzt und gefordert, sich intensiver für die Etablierung eines Waldkindergartens auf der Gemarkung einzusetzen. Kurzzeitig schienen die Bemühungen dann sogar zu fruchten. Die Stadt rührte die Werbetrommel für das Projekt, initiierte einen Infoabend, machte sich über mögliche Standorte Gedanken. Es fand sich letztlich sogar eine Gruppe von Eltern, die sich um die Umsetzung kümmern wollte – ehe das Ganze schließlich doch im Sande verlief. Knackpunkt war wohl vor allem, dass die Mütter und Väter die Trägerschaft an sich nehmen sollten und sich in dieser Rolle überfordert fühlten. Doch so leicht will die SPD nicht die Flinte ins Korn werfen. Die Sozialdemokraten beantragen nun, den Waldkindergarten schnellstmöglich einzurichten, und zwar unter städtischer Trägerschaft.