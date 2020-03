In Marbacher Kernerstraße Trotz Krise mit dem Kinderhaus im Plan

Marbach - In Zeiten, in denen die Welt Kopf steht, in denen in Österreich der Einkauf mit Mundschutz verpflichtend ist, in denen deutschlandweit Schulen und Kitas geschlossen und in denen man nicht einmal mehr Freunde und Bekannte treffen darf, gibt es sicher drückendere Probleme. Aber vor der großen Corona-Krise war es eine der heiß diskutiertesten Angelegenheiten in Marbach überhaupt: die knappen Kapazitäten im Betreuungssektor. Und wenn das öffentliche Leben irgendwann einmal wieder Fahrt aufnimmt, wird das Thema bestimmt auch wieder akut werden. Kein Wunder also, dass die Stadt das Ziel nicht aus den Augen verloren hat, neue Plätze zu schaffen. Entspannung verspricht man sich vor allem durch das neue Kinderhaus in der Kernerstraße. Und die gute Nachricht ist: „Die Baumaßnahme läuft Gott sei Dank noch planmäßig“, wie der Bürgermeister Jan Trost unlängst im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats verkündete.