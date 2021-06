Kindergärten in Rielingshausen Eltern klagen über Betreuungssituation

Marbach - Nachdem die Diskussion um die aus Sicht der Eltern unzureichenden Kapazitäten an Kindergartenplätzen in Rielingshausen zuletzt verstummt war, ist das Thema nun im Ortschaftsrat wieder hochgekocht. „Wir stellen fest, dass die Situation, gelinde gesagt, sehr angespannt ist“, monierte ein Vater in der Bürgerfragestunde. Und was bislang an Vorschlägen präsentiert wurde, reiche nicht aus, um den Bedarf in den nächsten Jahren zu decken. In dem Zusammenhang erkundigte sich der Mann auch noch, was denn aus den Plänen für einen Waldkindergarten geworden sei. Zudem wollte er insgesamt wissen, was die Stadt unternehmen wolle, um das Problem zeitnah in den Griff zu bekommen.