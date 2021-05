Wochenmarkt in Marbach Der Markt muss umziehen – aber wohin?

Verschiedene Standorte im Gespräch

Im Gespräch für den Interims-Standort des Wochenmarkts waren bislang allerlei Optionen. Etwa der Parkplatz am Schulzentrum. Das sei allerdings schwierig, weil der Markt „idealerweise an beiden Tagen am selben Ort stattfinden soll“, wie Christine Schläfle erläutert. Mittwochs wäre das auf dem Parkplatz aber nicht möglich. Ähnlich sieht es beim Volksbank-Parkplatz samt Gelände der Uhlandschule aus, bei den Stellplätzen am Amtsgericht sowie in der Strohgasse sei hingegen alles sehr eng. Im Spiel waren auch der Parkplatz am Hermann-Zanker-Bad auf der Schillerhöhe sowie der Bolzplatz zwischen Weimarer- und Poppenweiler Straße. Wobei Letzterer auf Dauer bei schlechtem Wetter zur Ackerfläche mutieren könnte. Kurz: „Es ist noch keine Entscheidung gefallen“, betont Christine Schläfle.