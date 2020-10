Diskussion um Marbacher Wochenmarkt Zentraler Standort für Wochenmarkt als Ziel

„Wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen“, machte auch Jochen Biesinger von der CDU klar. „Wir werden Situationen haben, in denen wir zumindest den Samstagsmarkt nicht in Gänze in der Innenstadt unterbringen können“, konstatierte er. Insofern gebe es einen Konflikt zwischen dem politischen Anspruch und der Realität. Aber Ziel müsse es schon sein, eine Lösung zu finden, bei der die Stände so nah wie möglich an der Innenstadt angeordnet werden. „Vielleicht sollten wir den Mut haben, dafür eine angrenzende Seitenstraße zu sperren“, schlug Biesinger vor. Auf jeden Fall werde man für die unterschiedlichen Bauabschnitte unterschiedliche Konzepte brauchen, meinte er. Und bei den jeweiligen Überlegungen müsse man auch die Einzelhändler mit ins Boot holen, hob Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern hervor. Schließlich dauere die Sanierung zwei Jahre. Der Samstag, an dem parallel der Wochenmarkt Kunden in die Innenstadt zieht, sei der Tag, an dem wohl besonders hohe Umsätze generiert werden könnten. „Die Einzelhändler sind auf die Umsätze am Samstag angewiesen“, pflichtete Barbara Eßlinger von den Grünen bei. Der Markt und die Einzelhändler stünden in einer symbiotischen Beziehung zueinander, weshalb die Stände in der Innenstadt bleiben müssten, betonte Eßlinger.