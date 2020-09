Sanierung der Fußgängerzone ist Der Markt muss raus aus der Altstadt

Was aber selbst mit einem Standort bei der Sporthalle nicht gelöst wäre, sind die zusätzlichen Umsatzeinbußen für die ansässigen Geschäfte. So bestätigt etwa Silja Korn von der Buchhandlung Taube: „Wir profitieren eindeutig vom samstäglichen Markt. Der gehört für viele Familien mit dazu, ebenso wie ein Besuch bei uns. Es wäre für uns richtig herb, wenn der Markt dann auf der grünen Wiese ist.“

Ähnlich sieht das auch Volker Bury vom Marktdreizehn. „Samstag ist der einzige Tag, an dem Leben in der Stadt ist; die Marbacher und die Geschäftsinhaber lieben den Markt.“ Deshalb findet er auch, „dass der Markt unter allen Umständen in der Altstadt bleiben soll“. Und dafür sieht er auch Möglichkeiten: „Die Straße wird ja in mehreren Abschnitten aufgerissen, es sollte deshalb kein Problem sein, den jeweiligen Bereich des Marktes zu verlagern.“ Platzreserven seien noch auf dem Kelterplatz, in der Verlängerung der Marktstraße mit der Wendeplatte oder in der Bärengasse vorhanden. Das wiederum schließt Franziska Wunschik praktisch aus: „Den Markt stückweise wandern zu lassen, wäre schwierig wegen des Anlieferverkehrs der am Bau beteiligten Firmen.“

Bernd Bretzler vom weiter unten gelegenen Fotogeschäft Beran sagt, die Samstage seien zwar trotz Markt kein Vergleich mehr zu früher, doch der Wurststand von Metzger Morlock ziehe „Leute wie verrückt“. Gunter Jadziewski von der Schilleria sieht die Pläne der Stadt mit gemischten Gefühlen: „Der Markt ist ein Magnet für Marbach. Wenn mein Ladengeschäft zugestellt wird, ist das für mich aber eher nachteilig.“

Doch insgesamt gebe es eine Symbiose von Marktbeschickern und Geschäftsinhabern: „Wir profitieren voneinander.“ Monika Schreiber von der Galerie in der Wendelinskapelle hat durch den Markt zwar keine Laufkundschaft, glaubt aber, dass das Ganze „von der Stadt her noch nicht richtig durchdacht ist“. Deshalb hält sie das angekündigte Gespräch für wichtig. Darauf baut auch Tobias Pelaic. Denn im Moment hat er den Eindruck: „Der Markt ist der Stadt nichts wert.“

Auf jeden Fall, versichert Wunschik, werde es mehrere Gespräche geben: „Auch die Öffentlichkeit und die Geschäftsinhaber sollen noch beteiligt werden. Es geht darum, wie wir die Bauzeit gemeinsam gut überstehen.“