Hilfe für Marbacher Händler Mit einem Fünf-Punkte-Paket durch die Coronakrise

In erster Linie ist das über ein Belohnungssystem für fleißige Einkäufer der Fall, mit dem das Geschäft nach der Wiedereröffnung angekurbelt werden soll. Wer nachweisen kann, dass er in einem bestimmten Zeitfenster mehr als 100 Euro in den Marbacher Läden hat liegen lassen, darf sich über einen Gutschein von zehn Euro freuen. „So ein Gutschein löst in der Regel auch nochmal mindestens das 1,2- bis 1,5-fache an Umsatz aus“, erklärte Heike Büttner. Ausgenommen werden sollen von der Regel die großen Supermarktketten. Trotzdem hatte Hendrik Lüdke von Puls Bauweh bei dem Vorschlag, weil man dadurch unter Umständen dazu verleitet werde, quasi auf Teufel komm raus in einem Geschäft über die 100-Euro-Marke zu kommen und deshalb Artikel in den Wagen lege, die man gar nicht brauche. Büttner stellte jedoch klar, dass man die Einkäufe auf mehrere Läden verteilen könne – womit Lüdke seinen Einwand umgehend zurückzog.