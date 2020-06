Marbach handelt Die Gemeinschaft lebt auch in der Krise

Marbach - Vera Spillner sitzt auf der Treppe zur Alexanderkirche und spielt auf der Violine. Friedemann Sorg zeigt wie eine Brille blitzeblank sauber wird und das Team der Stadtbücherei erzählt Märchen vom „Coronaschlaf“. Mit dem Ausbruch der Pandemie ist in Marbach wie allerorts das gesellschaftliche Leben zum Erliegen gekommen. Doch aus der Not haben der Stadtmarketingverein und die IGS der Schillerstadt kurzerhand eine Tugend gemacht und „Marbach handelt!“ ins Leben gerufen. Ursprünglich sollten Gutscheine der örtlichen Einzelhändler an den Mann gebracht werden. Jetzt gibt es Tag für Tag ein buntes Programm an Videos, Tipps, Beiträgen oder Texten von Künstlern, Selbstständigen und Sportlern.