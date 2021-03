Gastro und Einzelhandel in der Krise „Ich hätte mit mehr Protest gerechnet“

Digitale Eintrittskarte wird geprüft

Auch der Marbacher Bürgermeister Jan Trost sieht die große Politik in der Pflicht. „Wir sind an die Vorgaben von Land und Bund gehalten. Aber jetzt wäre es von deren Seite aus auch wichtig, eine Perspektive für die Betroffenen zu bieten, sie brauchen einen Silberstreif am Horizont.“ Die Menschen müssten wissen, wie es weitergeht. Mit dem Maßnahmenpaket und grundsätzlich versuche man, „alles, was in unserer Macht steht, umzusetzen, um die Lage zu verbessern“, betont Trost. Dem Beispiel Tübingen könne Marbach leider nicht nacheifern, glaubt er. „Wir sind nicht so groß, um ein solches Projekt stemmen zu können. Das wäre sicher wünschenswert, aber in unserem kleinen Marbach fehlen da die Ressourcen.“