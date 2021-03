Restaurant in Marbach schließt Kein Guinness mehr im Schillerhof

Doch dann kam der erste Lockdown, es folgte eine kurze Sommersaison mit eher wenigen Touristen. Und schließlich seit dem 1. November die zweite Schließung der Restaurants. Die Woods‘ boten hausgebackenes Brot, Räucherlachs und Co. to go, auch ein Weihnachts- und ein Silvestermenü waren im Angebot. Letztlich reifte aber der Entschluss, „dass es für uns als junge Familie nicht möglich ist, so weiterzumachen“, sagt Rebecca Woods. „Die Zukunft ist für uns zu ungewiss, das Risiko zu hoch.“ „Schweren Herzens“ haben sie sich deshalb entschieden, den Schillerhof wieder abzugeben. Das Gewerbe ist abgegeben, die Homepage und die Telefonnummer stillgelegt, der Schlüssel inzwischen an den Verpächter übergeben. „Ich wünsche mir, dass er schnell jemanden für den Schillerhof findet“, so Rebecca Woods.