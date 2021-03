Shoppen in Marbach & Bottwartal Click & Meet als Chance in schweren Zeiten

„Angst und bange“ wird es auch der Chefin vom Modehaus Barth in Beilstein, Christine Barth-Weigel, bei der derzeitigen Lage immer wieder einmal. Sie ist zwar froh, dass sie in diesen Tagen per Click & Meet-System verkaufen und die Kundschaft in ihrem Laden persönlich beraten darf. Dennoch hat sie fünf Mitarbeiterinnen in die Kurzarbeit schicken müssen. „Und letzte Woche habe ich Ware in einem fünfstelligen Wert geliefert bekommen. Die kann ich über Click & Meet natürlich nur schwer verkaufen“, sagt die Geschäftsfrau. Gleichzeitig spüre sie aber auch eine große Solidarität bei den Kunden – die ganz bewusst in ihren Laden kommen, um sie zu unterstützen. Es komme sogar vor, so Barth-Weigel, dass Kunden auf den Rabatt verzichteten, weil sie das Modegeschäft unterstützen wollten. Auch neue Kundschaft hat das Beilsteiner Geschäft mittlerweile bedienen können. Barth-Weigel erläutert: „Wir verkaufen viele Stücke zum halben Preis“, und das locke auch Schnäppchenjäger. Das sei zwar eigentlich nicht ihr Stil, so die Inhaberin, aber sie sei froh um jedes verkaufte Teil, „denn auch unsere Ware ist verderblich“.