Neue Stelle ab 1. Oktober Citymanagerin hat ihre erste Baustelle

Ein Blick in die Vita von Heike Büttner unterstreicht, dass die Göppingerin tatsächlich schon verschiedene Facetten rund um das Thema kommunales Marketing kennen gelernt hat. Die studierte Betriebswirtin und Kulturmanagerin war unter anderem schon in der Kurverwaltung von Bad Überkingen tätig. Zudem wirkte sie in Schorndorf ganz klassisch als Citymanagerin, hatte dort aber zugleich bei touristischen Sonderprojekten den Hut auf. In Kirchheim/Teck verantwortete sie den Sektor Marketing und Tourismus. Zuletzt engagierte sich die 41-Jährige für eine private Agentur in der Beratung von Kommunen, zum Beispiel, was den Leerstand von Geschäften und das Baustellenmanagement angeht.