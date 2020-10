Über 200 Menschen zeigen Flagge für Dr. Scheel Versammlungsfläche muss vergrößert werden

Vor der Kassenärztlichen Vereinigung am Albstadtweg zwischen Vaihingen und Möhringen ist am Mittwoch demonstriert worden. Den Protestierenden ging es dabei um den Steinheimer Kinderarzt Wolfgang Scheel. Ihm wird vorgeworfen, zugunsten von Masern-Impfgegnern unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben. Dies wäre ein Verstoß gegen den Paragrafen 278 des Strafgesetzbuches und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden, erklärte Bettina Jörg, Erste Staatsanwältin in Heilbronn, jüngst gegenüber unserer Zeitung. Das ZDF-Magazins „frontal 21“ hatte berichtet, dass Scheel Eltern mit Impfunfähigkeitsbescheinigungen per E-Mail versorgt – ohne persönlichen Kontakt zum Kind gehabt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat zwischenzeitlich die Räume des Kinderarztes durchsucht. Ursprünglich sollte sich Scheel nun am 21. Oktober gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung zu den Vorwürfen äußern. Es geht um seine Zulassung, wie Swantje Middelhoff, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung, erklärt. Würde ihm diese entzogen, dürfte er keine Kassenpatienten mehr behandeln. Doch der Termin sei schon vor einiger Zeit verschoben worden, so Middelhoff. Wann der neue Termin sei, bei dem es dann um die Zulassung des Kinderarztes geht, sei aktuell noch nicht fixiert.