Steinheim Attest für ein Kind, das es gar nicht gibt

Im Gespräch mit unserer Zeitung bedauert der Steinheimer Mediziner das Ausstellen der Bescheinigung. „Das war ein Fehler, der mir unendlich leid tut. Das ist Futter für meine Kritiker.“ Er habe in „absoluter Ausnahme“ die Bescheinigung geschickt. Allerdings, betont Scheel, fühle er sich von den Journalisten des ZDF hintergangen. „Ich wurde auf falscher Grundlage genötigt, was rechtlich gesehen aus meiner Sicht schwierig ist – und ich bin in die Falle getappt.“

Der Beitrag von frontal 21 hat laut Scheel einen „Tsunami“ ausgelöst. Noch viel mehr Eltern aus ganz Deutschland würden sich nun an seine Praxis mit dem Wunsch wenden, eine naturheilkundlich-ganzheitliche Betreuung ihrer Kinder bei ihm zu erreichen. Eine Zunahme von Patienten sei rein organisatorisch aber kaum möglich. Die täglich Hunderte von SOS-Rufen könnten unmöglich gelesen und beantwortet werden. „Wir müssen die Briefe zurücksenden und die Mails unbeantwortet lassen, weil wir schon lange allein mit den täglichen Patienten massivst gefordert sind.“ Neben dem Wunsch nach Behandlung haben sich laut dem Mediziner aber auch viele an ihn mit dem Wunsch des Ausstellens einer Bescheinigung gewandt – wie für Jakob aus dem Fernsehbeitrag. „Mit blutendem Herzen verweigern wir jedoch die Annahme“, versichert Scheel.



Was sagen Landes- und Bundesärztekammer?

Rechtliche Probleme

Die Bundesärztekammer, in dem ZDF-Beitrag vertreten durch Vizepräsidentin Dr. Heidrun Gitter, sieht in Scheels Agieren rechtliche Probleme. Scheel habe das Kind nie gesehen und sich nie davon überzeugt, dass eine anerkannte Gegenanzeige gegen die Masernimpfung vorliege, so Gitter.

Bescheinigung

Den Inhalt einer Bescheinigung bestimmt der Arzt aufgrund seiner Fachkenntnis und seiner ärztlichen Erfahrung nach bestem ärztlichen Wissen und Gewissen. Berufsrechtlich ist der Arzt hierbei, nach Paragraf 25 der Berufsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg, verpflichtet, mit der notwendigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zu verfahren. Mit der Festlegung von Berufspflichten von Ärzten dient die Berufsordnung, betont der ärztliche Leiter der ärztlichen Pressestelle der Landesärztekammer, Dr. Oliver Erens, zugleich dem Ziel, das Vertrauen zwischen Ärzten und Patienten zu erhalten und zu fördern sowie berufswürdiges Verhalten zu fördern und berufsunwürdiges Verhalten zu verhindern. Die Berufsordnung gelte für alle Ärzte, die in Baden-Württemberg wohnen und arbeiten; für vertragsärztlich tätige Ärzte gelte darüber hinaus unter anderem die Disziplinarordnung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. „Bei jedem Attest muss die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt mit Sorgfalt und im Einzelfall entscheiden. Der direkte Austausch von Arzt und Patient ist dafür unabdingbar. Nur so lässt sich herausfinden, worunter der Patient leidet und ob die Ausstellung eines Attests nach gewissenhafter Prüfung und ärztlicher Überzeugung infrage kommt. Das Ausstellen eines Blanko-Attests ohne vorheriges Arztgespräch entspricht nicht der ärztlichen Sorgfaltspflicht“, so Erens. Im Rahmen der Berufsaufsicht kann die Ärztekammer nach Anzeige oder bei Anfangsverdacht durch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch den Kammeranwalt Verstöße gegen die Berufsordnung überprüfen und sie, wenn sich der Verdacht einer berufsrechtswidrigen Handlung bestätigt, der Berufsgerichtsbarkeit zuführen, betont Erens.