Anhörung von Dr. Scheel in Stuttgart Welle der Solidarität für Kinderarzt

Einige Unterstützer waren schon gut eine halbe Stunde vor der geplanten Kundgebung gekommen – und sie kamen aus ganz Baden-Württemberg angereist. „Wir haben lange nach einem so guten Arzt gesucht, und jetzt soll er uns wieder weggenommen werden“, meinte Celina Rusche aus Schwäbisch Hall, eine der Initiatorinnen einer Online-Petition für den Kinderarzt. Isabelle Baumli-Sudar, die zweite Initiatorin, schätzt an Dr. Scheel, dass er rund um die Uhr erreichbar ist, „sogar am Wochenende und im Urlaub“. Als der Steinheimer Arzt um kurz vor 14 Uhr in die Tiefgarage der KVBW fuhr, brandete Beifall auf. Noch vor seiner Anhörung bedankte er sich für die große Solidarität. „Ich bin überwältigt“, sagte er. Auch wenn man ihm nun die Zulassung entziehe, werde es weiter gehen, dann werde er in seiner Praxis als Mensch einfach Liebe weitergeben. Celina Rusche überreichte Vertretern der KVBW die Ausdrucke der Online-Petition, fast 9000 Menschen hatten unterschrieben. „Das waren etwa 140 Seiten Papier“, sagte sie. Während Dr. Scheel sich vor dem Zulassungsausschuss äußerte, berichteten zahlreiche Patienten von ihren Erlebnissen mit dem Arzt. „Wir wollen weiterhin die Ärzte unseres Vertrauens frei wählen können“, forderte eine Frau. Die KV wolle an Dr. Scheel ein Mahnmal für impfkritische Ärzte setzen.