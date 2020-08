Querdenker-Bewegung in Marbach Was ist dran an den Aussagen der Maskengegner?

Dritte These:

„Die CO2-Rückatmung schadet.“

Tatsächlich gibt es aus dem Jahr 2005 eine als Dissertation an der TU München vorgelegte Studie zum Tragen von OP-Masken, wonach diese zu einem erhöhten Kohlendioxid-Gehalt im Blut des Trägers führen. Die Studie ist allerdings inzwischen überholt, die Masken wurden an neue DIN-Normen angepasst. Alltagsmasken waren nicht Gegenstand der Untersuchung. Folgen sollte man der Empfehlung, feuchte Masken auszutauschen, in einem verschlossenen Gefäß zwischenzulagern und bei mindestens 60 Grad zu waschen.