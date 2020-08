Maskenpflicht in Einzelhandel, Bussen und Co. Masken und Atteste – Lage in der Region

Marbach - Dass Menschen in Marbach sich weigern, beim Betreten von Geschäften oder öffentlichen Einrichtungen eine Maske zu tragen, komme nur selten vor, sagt Andreas Mistele, der stellvertretende Leiter des Polizeireviers. „Es handelt sich um Einzelfälle und in der Regel um dieselben Personen.“ Aufgabe der Polizei sei es, das Hausrecht des Ladeninhabers durchzusetzen. Das habe man in Marbach bisher nur einmal tun müssen, im übrigen Revier gar nicht.