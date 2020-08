Blickwinkel zur Querdenker-Bewegung Befremdlich

Das Marbacher Publikum lauscht gebannt, ist mucksmäuschenstill. Bis Zwischenapplaus aufbrandet. Und zwar bei der Aussage Scheichs, dass Menschen in Deutschland, die „gerade in letzter Zeit“ unzufrieden mit der Regierung sind, sich anderswo umschauen und etwa Indien besuchen sollten. Der Vergleich wird zwar nicht mit Worten gezogen, mir kommt aber direkt die Querdenken-Versammlung in den Sinn. Findet diese doch zeitgleich auf der Schillerhöhe statt. Auf ihr wird die Regierung wieder kritisiert, gerade für die Maskenpflicht. Dort im Libanon also die Menschen, die selbst im Leid nach Scheichs Beschreibung so (gast-)freundlich sind. Und hier, so mein Eindruck, wird gemeckert. Welch ein Gegensatz.