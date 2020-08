Montagsversammlung „Querdenken 7144 Marbach“ „Hier trifft man Leute, die denken wie wir“

Auf der Schillerhöhe sind Informationen an diesem Abend allerdings Mangelware. Das sei aber schon anders gewesen, dieses Mal gehe es eher um Kultur, versichert Organisator Andreas Roll. Sein Mitorganisator tritt zu Beginn unter dem Namen „Theo Aufrecht“ auf – als Ein-Mann-Theater und Musiker. Wer sich an die Corona-Verordnung hält, ist dumm, so die deutliche Botschaft, die bejubelt und beklatscht wird. Auch die Bewusstseinstrainerin und Yogalehrerin Sonja Erdmann, die zusammen mit Tochter Chiara und den Besuchern Mantras anstimmt und eine kurze Atemübung macht, kommt gut an, vor allem, als sie sich gegen die Maskenpflicht ausspricht: „Man braucht nicht viel Hirn, um zu merken, dass die CO2-Rückatmung nicht gut ist“, meint sie dazu. Ansonsten plädiert sie für ein angstfreies, friedliches Miteinander.