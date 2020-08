Querdenken-Bewegung in Marbach Bürgermeister Trost: Fakten werden ignoriert

Grundsätzlich sei die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit ein Grundpfeiler der Demokratie, betont der Marbacher Rathauschef. Daher spreche zunächst nichts dagegen, wenn sich Menschen wie aktuell in Marbach oder auch in Stuttgart versammeln und ihre Meinung kundtun. „Allerdings sind für mich die Fakten entscheidend. Seit Beginn der Pandemie sind weltweit mehr als 755 000 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Auch in unserer Stadt gab es Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Daher kann ich den Protest inhaltlich nicht nachvollziehen. Ich habe die Bilder aus dem Elsass und aus der Partnerregion unseres Landkreises, Bergamo, noch immer vor Augen. Auch die Kühllaster vor den Krankenhäusern in New York.“