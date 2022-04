ÖPNV im Bottwartal Breites Bündnis fordert mehr Busse

Nicht aufgeben will auch Matthias Rogel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Erdmannhausen. „Wir haben ein neues Positionspapier entwickelt und dem Landratsämtern vorgelegt.“ Es gehe darum, die Ost-West-Verbindungen in der Region zu stärken. So seien die Mundelsheimer nahezu abgeschnitten, wenn sie ins Bottwartal wollten. Auch gingen aus Erdmannhausen rund 50 Schüler nach Steinheim in die Schule.

Buhaltepunkt am Erdmannhäuser Seniorenheim für den Umstieg

Das Nein der Landratsämter zu der Linie hält Rogel nicht für das letzte Wort. Man sei weiter im Gespräch, aber man werde notfalls auch mit einem Aktionstag auf das Anliegen aufmerksam machen. Ideen gebe es genug: Einen Umstieg am Erdmannhäuser Bahnhof wie er im Marbacher Gemeinderat wegen fehlender naher Bus-Haltepunkte als umständlich bezeichnet wurde, könne man am neugebauten Seniorenheim in der Bahnhofstraße gewährleisten, ist sich Rogel sicher.

Das Landratsamt Ludwigsburg gab an, keine neuen Erkenntnisse zur Linie nach Winnenden zu haben. Man habe deutlich gemacht, weshalb eine Anbindung des Bottwartals in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht möglich sei, das Landratsamt sei aber weiter gesprächsbereit.