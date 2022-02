Nahverkehr im Bottwartal Großbottwar will für Bus nach Winnenden kämpfen

Das Fahrtende in Wolfsölden soll öfter aufgehoben werden

Die Landkreise schlagen vielmehr vor, die bestehende Buslinie 456 von Marbach nach Winnenden auszubauen. Diese verkehrt zwar derzeit in den Hauptverkehrszeiten zwischen den beiden Orten, endet sonst aber in Wolfsölden. Die Landkreise regen an, die Busse künftig auch zwischen 9 und 15 Uhr durchfahren zu lassen. Davon hätten auch die Bottwartalkommunen einen Mehrwert, da es in Marbach regelmäßig eine attraktive Umsteigeverbindung zwischen den Buslinien 456 und 460/461 aus dem Bottwartal mit einer optimalen Umsteigezeit von sechs Minuten gebe.