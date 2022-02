ÖPNV im Bottwartal Ja zu mehr Bussen nach Winnenden

Lob für die Grundidee

Jochen Biesinger von der CDU, seines Zeichens selbst ranghoher Mitarbeiter beim VVS und ergo ausgewiesener Verkehrsexperte, hatte den Sachverhalt zuvor nochmals komplett aufgerollt und dargelegt, warum der Ausbau der 456er-Linie der stimmigere Weg ist. Als „genial“ bezeichnete er die Grundidee, wonach der Lückenschluss im Netz zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und dem Knotenpunkt in Winnenden hergestellt werden soll. Affalterbach sei ein Arbeitsschwerpunkt mit vielen Einpendlern aus dem Rems-Murr-Kreis und dem Raum Marbach gleichermaßen, der Bereich weiter nach Winnenden unter anderem mit dem Klinikum ebenfalls ein häufig angesteuertes Ziel. Allerdings sei der Rückfluss aus dem Rems-Murr-Kreis in die Kommunen im Bottwartal äußerst mager, bewege sich bei unter zehn Personen pro Tag, von denen wiederum erfahrungsgemäß nur fünf bis zehn Prozent den Bus benutzen würden. „Das füllt natürlich den Bus nicht mit den angestrebten fünf bis zehn Fahrgästen pro Tag“, konstatierte Biesinger. Außerdem würde es am Bahnhof in Erdmannhausen, der bei einer Direktlinie aus dem Bottwartal mit seinem S-Bahn-Anschluss als Drehscheibe dienen würde, Verzögerungen geben. Denn die Busse könnten derzeit nicht direkt am Bahnhof halten, sodass Pendler einen relativ langen Fußweg vor dem Umsteigen in Kauf nehmen müssten.