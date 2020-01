Bessere Verbindung nach Oberstenfeld Busse nach Backnang sind in Sicht

Dass jetzt die Verkehrsbehörden der beiden Landkreise den ÖPNV-Ausbau durch eine Buslinie befürworten, wertet Markus Kleemann als Erfolg. „Wir sind hartnäckig, denn wir wissen, man muss da dranbleiben.“ Es sei für die Oberstenfelder unbefriedigend, ein weites Dreieck über Marbach zurücklegen zu müssen, um in das nur rund neun Kilometer entfernte Aspach zu gelangen oder über die Schillerstadt mit Bus und S-Bahn mehr als eine Stunde nach Backnang unterwegs zu sein. Zum Vergleich: Der Berg- und Talbus, seit 2014 im Sommer an den Wochenenden und an den Feiertagen auf der Linie 467 unterwegs, braucht nur 23 Minuten.

Wie viel Geld Oberstenfeld, Aspach und Backnang selbst in die Hand nehmen müssen, um letztlich eine Busverbindung an den Werktagen zu bekommen, ist noch unklar. Auch ob der Bus nur in den Stoßzeiten des Berufsverkehrs fahren soll oder auch in Zwischenzeiten, müsse die weitere Untersuchung ergeben, so Kleemann. Davon würden die Kosten für die beteiligten Kommunen abhängen. „Der Öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum ist immer eine Frage des Drauflegens“, sagt Markus Kleemann. Man strebe gewiss keinen Halb-Stunden-Takt an, weise aber darauf hin, dass für Arztbesuche am medizinisch gut versorgten Standort Oberstenfeld Busse auch vor- und nachmittags fahren sollten.

Aus Sicht des Backnanger Oberbürgermeisters Frank Nopper spreche auch eine starke Kaufbewegung aus Oberstenfeld nach Backnang für den Ausbau.