Per Bus vom Bottwartal nach Winnenden Weitere Zustimmung aus dem Tal

Großbottwar/Beilstein - Die ins Spiel gebrachte Busverbindung von Steinheim über Erdmannhausen und Affalterbach nach Winnenden trifft auf weiteren Zuspruch. Sowohl der Gemeinderat in Großbottwar als auch der in Beilstein stimmten in dieser Woche dafür, dass sich ihre Städte für eine Verlängerung der Linie ins Bottwartal starkmachen sollen. Die Hoffnung ist groß, dass dadurch das Nadelöhr bei Murr entlastet und für Pendler die S-Bahn, ob in Erdmannhausen oder Marbach, zuverlässiger erreichbar ist.