Leser Forum zur Bürgermeisterwahl Beilstein BM-Kandidaten diskutieren im Hallenbad

Und dann ist da natürlich auch das Hallenbad selbst, das jährlich einen Abmangel in Höhe von gut 400 000 Euro hat. Dem Bädle verzeihen das die Kandidaten gerne. „Es ist mir ein Herzensanliegen, das Hallenbad zu erhalten“, so Kobiela: „Es Hat die Stadt und die Beilsteiner viel Geld und Mühen gekostet.“ Der Erhalt steht auch für Barbara Schoenfeld außer Frage: „Das Bad ist ein Standortvorteil. Kinder können schwimmen lernen, was lebenswichtig ist. Es ist eine Möglichkeit, dass Menschen sich gesund erhalten.“

Nachhaltigkeit

Auf Georg Kobielas Zehn-Punkte-Plan steht unter anderem das Stichwort „Klimaneutrales Beilstein“. Das wolle und könne er nicht im ersten Jahr erreichen, so der Kandidat. Aber er möchte „mit Beilstein diese Diskussion führen“. Dabei ginge es darum, „bis wann wollen wir das erreichen und welche Aspekte soll das umfassen?“. Das könne nur mit Akzeptanz und getragen von der Bevölkerung funktionieren. Konkret sehe er mehr Fotovoltaikanlagen, beispielsweise auf dem Kinderhaus, Nahwärme oder im Bereich der Mobilität in der Unterstützung der Bottwartalbahn. Klimaschutz „geht uns alle an, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, sagte Barbara Schoenfeld zum Thema. „Das hört an den Grenzen zu Beilstein nicht auf.“ Man müsse sich selbst fragen, „was wir als Verwaltung tun können“ und fange beim Papierverbrauch an oder auch der Überlegung, wo man Energie einsparen kann. Die Kandidatin würde zunächst eine Bestandsaufnahme machen – „was schon getan wird und was wir weiter tun können.“



Ehrenamt

Barbara Schoenfeld will das Ehrenamt noch aktiver unterstützen. „Wie konkret?“, fragte Karin Götz. Viele Punkte seien direkt aus der Bevölkerung angesprochen worden, so die Kandidatin. Man müsse wahrnehmen und würdigen, dass es Menschen gibt, die sich sehr, sehr engagieren. „Das möchte ich öffentlich tun, etwa im Rahmen eines Ehrenamttages.“ Organisatorische Unterstützung heiße, „dass wir von der Stadt her überlegen sollten, wo wir mit helfen können“. Es könne nicht sein, dass 80-jährige Menschen für ein Konzert schwere Bühnenteile durch die Gegend schleppen müssen.

Georg Kobiela hat sich „jahrzehntelang in Beilstein ehrenamtlich engagiert“ und „recht viel mit aufgebaut“. Sein digitales Stadtgespräch mit vielen Vereinen sieht er als einen ersten kleinen runden Tisch zum Thema. So etwas müsse fortgeführt werden, so der Kandidat. Hinzu kommen „kleine Würdigungen“, das gebe Motivation. Neben der Anerkennung müsse man den Vereinen ihre Arbeit aber auch leichter machen – etwa durch eine konkrete Ansprechperson im Rathaus. Das muss laut Kobiela keine neu geschaffene Stelle sein, da könne man auch Zuständigkeiten ein wenig verschieben und Vereine bei der Koordination mit ins Boot holen.

Mehr zum Thema

Bürgerfagen